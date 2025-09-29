Алена Водонаева вышла в свет в смелом откровенном образе

Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева поделилась кадрами в новом образе. На одном из недавних светских мероприятий она появилась в непринужденном, но очень модном наряде: через прозрачную блузку четко просматривается изящное белье глубокого фиолетового оттенка, гармонично сочетающееся с ее брюками и туфлями в тон.

Образ Алены был дополнен элегантным пиджаком свободного кроя и меховой накидкой на одно плечо, что добавило шик и драматизм всему ансамблю. Такой смелый и женственный лук вызвал настоящий фурор среди поклонников, несмотря на то, что Водонаева регулярно делится интрересными образами в сети. Однако в этот раз пользователи отметили ее уверенность и умение сочетать стильные детали с акцентом на сексуальность.

© Соцсети

Ранее 43-летняя телеведущая в соцсети разместила серию снимков, на которых позирует на аллее славы в Лос-Анджелесе. Особенно привлекла Водонаеву именная звезда Квентина Тарантино. Ну а подписчиков впечатлил смелый образ Алены в обтягивающем наряде. Она облачилась в расшитый пайетками топ и легинсы в тон, дополнив наряд сапожками-казаками, платком на голове и букетом из перьев цвета фуксии.