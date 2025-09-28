Шапка бини после 50: почему она вам нужна больше, чем берет или шляпа

Забудьте о том, что женщинам за пятьдесят нельзя носить шапку бини. Напротив, она может помочь создать стильный и современный образ. Этот головной убор добавляет образу легкости, которую не всегда дают классические береты или шляпы.

Как уверяют стилисты, у правильно подобранной шапки бини есть эффект лифтинга: ее вытянутая форма мягко удлиняет овал лица, делая его более подтянутым. Это особенно выгодно для круглолицых дам. Однако нужно быть осторожной с высотой, иначе будете выглядеть как Буратино.

Помимо этого, следует обратить внимание на вязку. Слишком объемные и грубые узоры выглядят громоздко. Лучше всего выбирать плотную, но мелкую вязку. Такие модели без широкого отворота можно легко сочетать даже с элегантным пальто, поясняет канал Lady’Style. Немаловажную роль играет цвет. Он должен освежать лицо и не перегружать его. Например, бежевые и молочные оттенки смягчают черты. Если внешность контрастная, можно позволить себе и яркие тона. В этом случае шапка станет акцентом всего образа, но ее нарушит его целостности. Как ранее писал «ГлагоL», осень предлагает женщинам в возрасте гардероб, в котором элегантность сочетается с комфортом. Главными стали благородные оттенки, которые подсвечивают лицо и создают ощущение дороговизны.