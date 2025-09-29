Хейли Бибер опубликовала фото в наряде с глубоким декольте

Американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена канадского певца Джастина Бибера предстала на размещенном снимке в коричневом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера. Звезда распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж с акцентом на губах.

Ранее в сентябре Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине. Жена канадского певца Джастина Бибера снялась в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США.