Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке топлес, отказавшись от бюстгальтера и прикрыв газетой оголенную грудь. Помимо этого, звезда надела темные брюки. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое колье и очки с прозрачными стеклами и черной оправой.

Ранее в сентябре дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале. Знаменитость появилась на мероприятии в прозрачном приталенном платье длины миди черного цвета.