Звезда «Эйфории» поделилась фото с глубоким декольте

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлела себя на камеру в черном наряде, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенном селфи видно, что знаменитость не стала надевать под него бюстгальтер.

© Соцсети

Феррейра позировала на фоне гостиной с распущенными волосами и макияжем, выполненным с акцентом на нюдовую помаду. Ее образ дополнили круглые серьги и тонкая цепь с подвеской в виде креста с красно-фиолетовыми камнями.

В июле американская актриса Сидни Суини также показала новые откровенные фото. Тогда коллега Феррейры по упомянутому сериалу предстала на опубликованных кадрах в белом мини-платье и слитном купальнике. При этом на некоторых снимках видно, что знаменитость легла на траву, подняла подол наряда и продемонстрировала оголенные ягодицы.