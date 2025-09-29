Наташа Королева снялась в откровенном платье

Певица Наташа Королева снялась в полупрозрачном платье с глубоким декольте. Артистка вышла в откровенном наряде на сцену в рамках проекта «Две звезды», в котором принимает участие со своим мужем Тарзаном. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из-за кулис, попросив поклонников оценить ее образ.

© Соцсети

Артистка признавалась, что периодически ее критикуют за «пошлые» наряды, которые якобы не подходят ей по возрасту. Исполнительница относится к такому с иронией. Недавно она заявила хейтерам, что после 50 лет жизнь только начинается, поэтому она будет «шалить».

Знаменитость также отвечала на слухи о пластических операциях. Она рассказывала в интервью, что поддерживает себя в форме менее радикальными методами. Королева следит за питанием, раз в полгода делает полный чекап организма и сохраняет молодость кожи с помощью аппаратной косметологии. Звезда отмечала, что активно занимается спортом, преодолевая свою лень. По мнению артистки, важно подобрать тренировки, которые приносят удовольствие, и больше ходить пешком.

Королева и Тарзан женаты с 2003 года. Певица признавалась, что забеременела от возлюбленного на первом свидании. По воспоминаниям артистки, она «заказала» у будущего мужа сына, и он все быстро организовал. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения первенца Архипа. Танцор сделал предложение Королевой в Киеве в день ее 30-летия, а через три месяца они поженились в Санкт-Петербурге.