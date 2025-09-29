Как окрашивать волосы и не навредить коже головы после 50 лет

Окрашивание после 50 лет должно быть не только эффективным по результатам, но и максимально безопасным, потому что с возрастом волосы становятся более хрупкими и склонными к выпадению, а кожа головы — чувствительной и сухой. Именно поэтому подходить к выбору профессионального косметического средства нужно с умом и осторожностью, а также не забывать о дополнительном уходе. Об этом рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

© Вечерняя Москва

Как выбрать краску

Приобретая краску для волос, старайтесь не выбирать неизвестные бюджетные бренды. Подобная экономия способна привести как к некачественному и нежелательному результату, так и негативно отразиться на здоровье — вызвать аллергическую реакцию на коже головы или усилить выпадение волос.

Отдавайте предпочтение надежным и проверенным временем маркам. Как правило, такие производители предлагают не только эффективное закрашивание седины, но и дополнительные ухаживающие комплексы с керамидами, гиалуроновой кислотой и полезными маслами для ломких и сухих волос, что является достаточно актуальной проблемой после 50 лет.

Лучше без аммиака

Некоторые женщины с возрастом приходят к мысли, что не нуждаются в кардинальном или очевидном изменении цвета. Для них лучшим решением может стать краска без аммиака, которая не повреждает структуру ослабленных волос и является гипоаллергенным продуктом. Это максимально щадящая формула, которая подходит для краткосрочного «освежения» имиджа и чувствительной кожи головы.

Некоторые полагают, что качественно закрасить седину подобным средством не получится, но результат всегда зависит от производителя. Хорошая безаммиачная косметика гарантирует нужный эффект, в то время как другая, например, может придать волосам оттенок, который кому-то покажется недостаточно насыщенным. Все зависит от ваших запросов.

На самом деле особенность безаммиачной краски заключается в другом — она вымывается быстрее обычной. Если вы готовы к более частому окрашиванию ради здоровья шевелюры, то почему бы и нет? Безаммиачные краски безопасные и щадящие как по отношению к волосам, так и к коже головы, поэтому являются хорошей альтернативой привычным стойким вариантам.

Уход после окрашивания

Всегда заботьтесь о коже головы и волосах сразу после окрашивания. Обязательно используйте бальзамы, которые прилагаются к каждой упаковке косметического продукта, или приобретите другое вспомогательное средство, которое будет увлажнять, питать и восстанавливать структуру локона. Специальный уход после окрашивания не только лучше запечатывает цвет, но и предотвращает повреждение ослабленных волос.

Данный момент особенно важен после наступления определенного возраста, когда в приоритете находится здоровье. Применяйте бальзамы и маски после окрашивания с содержанием ценных масел авокадо и кокоса, кератином, гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ. Они обеспечивают увлажнение и питание волос, которые так или иначе все равно становятся более сухими под воздействием краски.

Идеальное окрашивание после 50 лет — это баланс между красотой и здоровьем. Доверяйте свои волосы только проверенным производителям, при желании используйте альтернативные варианты, например, средства без аммиака, а также никогда не забывайте про дополнительный уход.

Заметив, что волосы на висках стали тоньше, а некогда густая шевелюра теряет объем, многие испытывают тревогу. Первый импульс — найти быстрое и мощное решение. Однако восстановление волос — это марафон, а не спринт, и достичь финиша можно щадящими, но эффективными методами. Как найти причину и действовать комплексно, рассказала «Вечерней Москве» косметолог Наталья Рябинова.