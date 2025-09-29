Аллергия на гелевое покрытие: что делать, если ваши ногти «против»

Гелевое покрытие для ногтей — это настоящее спасение для тех, кто мечтает о стойком и красивом маникюре. Но что делать, если ваши ногти и кожа вокруг них вдруг начинают бунтовать, вызывая зуд, покраснение и даже отечность? Аллергия на гель-лак — явление не такое уж редкое. Что же делать, если вы столкнулись с подобной проблемой? Вот несколько советов, как себя обезопасить.

Первым делом — диагностика и пауза

Если вы подозреваете аллергию, самое главное — прекратить использовать гелевое покрытие. Не пытайтесь «перетерпеть» или сменить бренд, пока не выясните причину. Обратитесь к врачу-аллергологу или дерматологу. Он сможет провести необходимые тесты и точно определить, на какой именно компонент геля у вас аллергия. Это может быть акрилат, метакрилат, формальдегид или другие вещества.

Что может вызывать реакцию:

Некачественные материалы — дешевые гели, купленные в непроверенных местах, могут содержать агрессивные компоненты или иметь некачественный состав.

Неправильная техника нанесения — если гель попадает на кожу вокруг ногтя и не удаляется должным образом, это может вызвать раздражение.

Индивидуальная чувствительность — даже качественные материалы могут вызывать реакцию у людей с повышенной чувствительностью.

Недостаточное просушивание — недосушенный гель может выделять летучие вещества, вызывающие аллергию.

Признаки аллергии

При появлении первых признаков раздражения важно немедленно прекратить использование продуктов, вызвавших реакцию. Вот какие симптомы могут появиться:

Покраснение и отек пальцев рук и кистей.

Жжение и зуд вокруг ногтевого ложа.

Шелушение и сухость кожи.

Появление мелких пузырьков или сыпи.

Боль и дискомфорт при касании пораженных участков.

Признаки проявляются обычно спустя несколько часов или дней после процедуры маникюра.

Что делать, если аллергия подтвердилась

Чтобы удостовериться в том, что у вас действительно есть аллергическая реакция на гель-лак, лучше обратиться к дерматологу или аллергологу. Врач проведет кожные тесты и назначит лечение. Но это совсем не значит, что вам придется отказаться от красивого, стойкого маникюра. Есть несколько вариантов, которые заменять гелевое покрытие:

3-free, 5-free и даже 10-free лаки — они не содержат наиболее распространенных аллергенов, таких как формальдегид, толуол, дибутилфталат и другие. Ищите маркировки на упаковке.

Минеральные лаки — некоторые бренды предлагают лаки на основе минералов, которые считаются более щадящими.

Специальные гипоаллергенные гели — существуют производители, которые разрабатывают гели с пониженным содержанием аллергенов. Однако, даже с ними стоит быть осторожными и провести тест на небольшом участке кожи.

Правильная подготовка и нанесение тоже имеют значение. Используйте качественные профессиональные продукты известных брендов и проверяйте сроки годности перед процедурой.

Тщательнее обрабатывайте кутикулу — перед нанесением геля убедитесь, что кутикула хорошо отодвинута и не повреждена.

Избегайте попадания геля на кожу — аккуратно наносите лак, стараясь не задевать боковые валики и кутикулу.

Полное просушивание — убедитесь, что каждый слой геля полностью просушен под лампой.

Снятие липкого слоя — после полимеризации обязательно удаляйте липкий слой специальным средством.

Важно обращаться только к опытному, проверенному мастеру, работающему стерильными инструментами. Делайте перерывы между процедурами маникюра, давая коже отдохнуть. Также не забывайте ухаживать за кожей рук. Регулярно используйте увлажняющие кремы и носите перчатки при контакте с бытовой химией.