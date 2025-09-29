Рианна похвасталась украшением за восемь тысяч долларов

Барбадосская певица Рианна похвасталась роскошным украшением в честь рождения третьего ребенка, дочери Рокки Айриш (Rocky Irish). На соответствующие кадры, опубликованные в соцсети X, обратило внимание издание People.

© Lenta.ru

На размещенных кадрах знаменитость была запечатлена с ребенком на руках, лежа на больничной кровати. При этом на шею звезды была надета подвеска с кулоном в виде буквы R, стоимость которой составляет 7950 долларов (663 тысячи рублей).

© Соцсети

По данным издание, украшение разработал ювелир из Нью-Йорка Ренато Чипулло.

О том, что Рианна вновь стала матерью, она сообщила 13 сентября.