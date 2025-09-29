На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

На показе итальянского бренда Moschino модели прошлись по подиуму с необычными аксессуарами. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) люксовой марки.

Креативный директор Moschino Адриан Аппиолаза представил новую коллекцию под названием Niente, в которой были задействованы бывшие в использовании вещи. Так, манекенщицы продефилировали в юбках и топах, выполненных из мешков для картошки. Кроме того, они продемонстрировали на себе накидки, сшитые из кусков старой одежды, и головные уборы в виде смятых рубашек.

В то же время в их руках были замечены кастрюли, детские ведра, статуэтки, упаковка яблок из супермаркета и коробки от посылок, которые они несли вместо сумок.

Ранее немецкий производитель соков Capri Sun и американский модельер Кристиан Сириано также представили на Неделе моды в Нью-Йорке необычную сумку. Сообщалось, что аксессуар в виде пакета сока изготовлен из гибкого серебристого материала и дополнена разноцветными цепями. Тогда Сириано признался, что вдохновением для создания такой сумки послужила его любовь к еде.