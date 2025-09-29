Чем полезны церамиды в уходе за кожей?

Церамиды всё чаще появляются в составах косметических средств — от базовых кремов до сывороток и масок. Что это за компонент, какую роль он играет в здоровье кожи и на что обратить внимание при выборе уходовой косметики? Рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог Ушканова Виктория Анатольевна (Олимп Клиник).

© New Magazine

Что такое церамиды?

Термин «церамиды» происходит от латинского cerebrum — «мозг». Эти липиды впервые были выделены из мозговой ткани, отсюда и их название.

Церамиды — это особый вид липидов, который формирует роговой слой эпидермиса. Этот слой выполняет важнейшую функцию: защищает кожу от агрессивных факторов внешней среды и помогает удерживать влагу. При недостатке церамидов кожа становится обезвоженной, чувствительной, склонной к раздражению.

Зачем нужны церамиды в косметике?

Косметические средства с церамидами относятся к восстанавливающему уходу. Их можно использовать как в утреннем, так и в вечернем ритуале. Для сухой, обезвоженной и чувствительной кожи — это базовый крем, который стоит применять на постоянной основе.

На что обратить внимание в составе?

Важно учитывать, какие именно церамиды входят в состав средства. Чем больше их разновидностей, тем лучше будет восстановление защитного барьера кожи. Например, Ceramide NP считается одним из наименее активных — если в составе крема присутствует только он, этого может быть недостаточно для полноценного эффекта.

Регулярное использование средств с церамидами помогает сохранить влагу, снизить чувствительность и поддерживать кожу в хорошем состоянии. Особенно важно это в периоды стресса, сезонного похолодания и агрессивного воздействия внешней среды.

Если ваша кожа постоянно чувствует сухость, раздражение, кажется стянутой и потеряла естественный защитный барьер, значит пришло время подумать о креме с церамидами. Это вещество представляет собой важнейший компонент нашего эпидермиса, который образует своего рода “кирпичи и цемент” наружных слоев кожи, защищая её от внешних воздействий и потерь влаги.

Кремы с церамидами рекомендуются для всех типов кожи, особенно полезны они для чувствительной, обезвоженной и атопичной кожи. Это отличный выбор для тех, кто ищет средство, способное вернуть коже здоровье, увлажнение и сияние.

Используйте крем с церамидами ежедневно, особенно зимой и весной, когда кожа особенно остро нуждается в поддержке и восстановлении. Ваша кожа скажет вам огромное спасибо!