Семь классных кистей для нанесения тонального крема

Бьюти-индустрия настолько циклична, что кисти для нанесения тона снова потеснили спонжи. И это логично: они служат дольше, тонального средства впитывают меньше, а процесс создания мейка делают гораздо быстрее. 7 классных экземпляров — в нашей новой подборке.

© Super.ru

Кисть Iconic Blender Blush, Rink

© Super.ru

Скошенная и достаточно плотно набитая кисть для тех, кто любит невесомое, но хорошо перекрывающее все нюансы кожи покрытие. Благодаря форме девайс быстро и точно растушует не только тональное средство, но и другие кремовые текстуры: скульптор, румяна и хайлайтер. Ворс сделан из нейлона, поэтому кисть подойдёт аллергикам.

Кисть для нанесения тонального средства #14, Beautydrugs

© Super.ru

Вариант для тех, кто предпочитает пользоваться плотным покрытием, но не любит эффект маски. Ворс средней длины и широкая форма кисти делают так, что даже плотный тональник удаётся как бы «вполировать» в кожу для необходимого результата. Ворс выполнен из кукурузного волокна, а вот ручка — деревянная, так что не забудьте о правильном мытье и заботе о кисточке.

Кисть Katakana S31, Annbeauty

© Super.ru

У кисти относительно небольшой размер, который позволит детально проработать зоны, требующие точечного внимания. Например, кожу вокруг крыльев носа и под глазами. Плюс поможет зашлифовать поры, потому что распределяет тональные средства тонко и равномерно.

Кисть для тонального крема, Clarins

© Super.ru

Плоская кисть с плотным искусственным ворсом. Что это даёт? Экономичный расход тонального средства — оно не застревает между ворсинками, а почти полностью попадает на кожу. Плюс такой кистью легко нарисовать скулы и проработать челюсть для особенно драматичного эффекта.

Кисть для тона и кремовой коррекции №11, Tanyapos

© Super.ru

Проворная кисть универсальной формы. Ворс у неё особенный: это синтетический материал таклон, который имитирует натуральную шерсть белки. Поэтому инструмент справится и с нанесением любых кремовых продуктов, и с последующим использованием сухой пудры, румян или бронзера. Умеренная степень пушистости поможет сделать растушёвку аккуратной.

Кисть для макияжа Yee Haw!, Essence

© Super.ru

Кисть-кабуки с короткой ручкой — идеальная компаньонка для скоростного макияжа вне дома. В наборе есть пластиковый кейс, который защищает ворс от пыли и грязи. Отдельный комплимент дизайну — такой экземпляр впишется в эстетику любого туалетного столика, но особенно порадует любительниц деликатного золота.

Скошенная кисть для нанесения тона Beauty Day, Easybee

© Super.ru

Небольшая кисть скошенной формы сделана из искусственного ворса, а её ручка — из лёгкого алюминия. Нанесёт тон без полос, растушует скульптор, «подлезет» под глаза так, чтобы не попасть ворсинкой в слизистую.