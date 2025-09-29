Стилист Рогов поделился свежим модным приемом

Александр Рогов, вдохновившись показами мировых брендов, поделился с подписчицами наблюдениями. Стилист заметил, что многие свежие коллекции объединяет общий модный приём. «Кажется, созревает новый тренд на юбки с выглядывающими подъюбниками. Особенно классно смотрится наложение верхней полупрозрачной юбки на юбку с контрастным принтом или более яркого оттенка», — отметил модный эксперт.

© Соцсети

Ранее телеведущий призвал модниц обратить внимание на светлые ветровки.