Стилист Рогов поделился свежим модным приемом

Александр Рогов поделился свежим модным приёмом: «Кажется, созревает новый тренд»
Александр Рогов, вдохновившись показами мировых брендов, поделился с подписчицами наблюдениями. Стилист заметил, что многие свежие коллекции объединяет общий модный приём. «Кажется, созревает новый тренд на юбки с выглядывающими подъюбниками. Особенно классно смотрится наложение верхней полупрозрачной юбки на юбку с контрастным принтом или более яркого оттенка», — отметил модный эксперт.
Ранее телеведущий призвал модниц обратить внимание на светлые ветровки.
«Белая или кремовая ветровка — главный хит этого августа у блогеров и фэшн-инфлюенсеров. И не удивительно, ведь такая легкая куртка-ветровка — отличная переходная вещь из лета в осень, и к тому же выглядит она свежо и неизбито. Берите пример с модников и создавайте многослойные образы!» — посоветовал тогда Рогов.