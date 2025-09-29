В Милане прошел показ последней коллекции Джорджо Армани

Новинки сезона весна – лето 2026 представили в стенах Пинакотеки Брера.

Изначально показ задумывался как большое юбилейное шоу в честь 50-летия бренда. Презентация нарядов состоялась под музыку Людовико Эйнауди в свете множества белых напольных фонарей. Гостями вечера стали 700 человек. Среди них оказались голливудские звёзды Кейт Бланшетт, Сэмюэл Л. Джексон и Ричард Гир. На показе действовал строгий официальный дресс-код.

«Полвека моды нашли своё отражение в 127 образах — это 82 женских и 45 мужских», — пишет итальянская газета Messaggero.

Модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года.