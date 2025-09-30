Каким вышло прощальное шоу Giorgio Armani

Сказать, что это было особенное событие, — ничего не сказать. В Милане состоялся показ коллекции Giorgio Armani весна-лето 2026, который стал последним, созданным самим мастером. Господин Армани ушёл из жизни в начале этого месяца на 92-м году, и выход моделей на подиум превратился не только в демонстрацию сезонных новинок, но и в трогательное ретроспективное прощание с легендой.

© globallookpress

Коллекция напоминала сразу и о первых показах бренда в октябре 1975-го, и о культовых приёмах маэстро, которые десятилетиями определяли стиль Дома: мягкий крой с мужскими акцентами, «арманиевский» серо-бежевый и глубокий тёмно-синий, текучие линии, благородный пурпур, блеск фактур и богатство материалов. Даже лёгкий трикотаж в духе кожаного жилета из первых коллекций словно возвращал зрителей в прошлое. «Армани, Армани, Армани», — именно так можно было описать каждую деталь. И, пожалуй, самым неожиданным стало отсутствие на показе привычных шляп.

Особую атмосферу вечеру придавали модели, чьи имена тесно связаны с историей бренда и которые выходили на подиумы Armani ещё с 1980-х. Среди них — Ольга Серова, Вероника Поспишилова, Марк Вандерлоо, Надеж дю Боспертюс и многие другие. У некоторых на глазах были слёзы. Завершающий выход — голубой топ и юбка, переливающиеся кристаллами. На ткани топа — знаменитый портрет Джорджо Армани с рукой, подперевшей подбородок, взглядом в камеру и в будущее. После финала на поклон вышли преемники мэтра, Сильвана Армани и Лео делль’Орко, которых публика встретила тёплыми аплодисментами.

«Он будет жить практически вечно, пока мы здесь», — сказала после показа Лорен Хаттон. И вряд ли можно было подобрать слова точнее.

Вещи коллекции словно сотканы из морского ветра: ткани струятся и переливаются, линии выстроены с архитектурной точностью, лёгкие костюмы соседствуют с прозрачными платьями, в которых читается женственность, доведённая до сути. Палитра навеяна пейзажами и светом Средиземноморья: от природных нейтральных оттенков и глубоких ночных синих до сияющих, словно драгоценных камней, тонов.

Этот показ стал не только прощанием с дизайнером, но и праздником его наследия. Джорджо Армани создал моду, которая выходит за пределы времени, и напомнил, что стиль — вечен.