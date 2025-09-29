Иванка Трамп взбудоражила фанатов снимком в мини-платье

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа запечатлели на крыше высотного здания в Нью-Йорке. Знаменитость позировала перед камерой в черном мини-платье с декоративными накладками на бедрах и капроновых колготках. Кроме того, она надела вельветовые остроносые туфли с тонкими серебристыми ремешками на щиколотках. При этом ее образ дополнили яркий макияж глаз и прямые распущенные волосы.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники оценили фотосессию Трамп в комментариях под постом.

«Прекрасная Иванка», «Настоящие американцы ценят вас», «Ты такая красивая», «Ты элегантна и прелестна», «Бог сотворил тебя совершенной», — высказывались они.

