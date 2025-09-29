Певица Алсу показала, как выглядит до и после макияжа с укладкой. 42-летняя звезда сняла свое преображение на видео и поделилась кадрами из салона красоты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Королева», «Так молодо выглядит. Лучше, чем в 20 лет», «Самая красивая брюнетка России», «Без фильтров очень красивая», «Кукла», «Ну какая шикарная многодетная мамочка», «Нереальная», «Роскошная женщина», «Самая прекрасная».

Артистка подчеркивала, что для нее очень важен внешний вид. Знаменитости повезло с генами, но после 30 лет она начала использовать «уколы красоты». По мнению исполнительницы, это рано, однако певица решила позаботиться о лице заранее, поскольку любит загорать и переживает за состояние кожи.

Алсу недавно показала, как изменилась за 30 лет. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж, чтобы опровергнуть слухи о многочисленных пластических операциях. Звезда отмечала, что нормально относится к пластической хирургии и в будущем, скорее всего, тоже прибегнет к такому вмешательству.

У певицы трое детей от бизнесмена Яна Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Супруги развелись в 2024 году, но смогли сохранить нормальные отношения.