«Прекрасная». Супермодель порадовала фанатов фото топлес

Известная польская супермодель Аня Рубик показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя полностью обнаженной на скалистом берегу. При этом на одном из кадров она позировала с распущенными волосами и прикрытыми глазами

Подписчики оценили снимки в комментариях. «Лучшая», «Потрясающе красивая», «Прекрасная», — восхитились юзеры.

