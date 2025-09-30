Как работают сервисы по подписке на одежду в Москве

Москвичи начали оформлять подписку на... одежду. «Вечерняя Москва» выяснила, как работает новая услуга.

Онлайн-магазины ежемесячно высылают покупателям готовый набор одежды соответствующего размера и фасона. Стоит такая услуга 4800 рублей. Сначала пользователю нужно оформить подписку. А после этого, в течение пяти дней, компания отправляет комплект. И так каждый месяц. За неделю до отправления покупатель сможет посмотреть состав будущего набора в личном кабинете. Если вариант не понравился, можно пропустить его. Но многие, видимо, относятся к покупке как к некоему формату киндер-сюрприза. И специально не смотрят заранее содержимое.

Как правило, входит в такую подписку повседневная одежда нейтральных цветов. Таким образом, ее можно сочетать между собой.

Такая услуга позволяет не только сэкономить время, но и понизить уровень стресса, рассказывает «ВМ» психолог частных практик, социолог Роман Цветков, поскольку сейчас у людей почти нет времени ходить по магазинам, стоять в очередях и выбрать то единственное платье, из тысячи.

«Вот кому-то и пришла в голову идея облегчить этот процесс, — рассказывает "ВМ" эксперт. — Особенно удобно пользоваться такими услугами офисным работникам, которым важно поддерживать деловой имидж. Одежда должна выглядеть дорого и аккуратно, но при этом оставаться доступной по цене. А эксперты сервиса учитывают предпочтения клиентов, предлагая комплекты, соответствующие их индивидуальному стилю и требованиям. Ведь бывает, что сам покупатель выбирает вещи, но не может правильно сочетать цвета и фасоны. А профессиональные стилисты, работающие в сервисе, обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы грамотно собрать комплект одежды».

С таким мнением согласна и кандидат психологических наук, преподаватель УЦ им. Н. П. Бехтеревой Наталья Искра. По ее словам, услуга действительно помогает сэкономить время. Но есть и минусы, которые заключаются в том, что люди будут одеваться в наряды, которые они не выбирали, и им может быть психологически некомфортно.

«Конечно, услуга стилиста по подбору одежды может быть актуальна для многих людей, но только когда это происходит в личном взаимодействии, — рассказывает "ВМ" Наталья Искра. — На самом же деле она отражает современную тенденцию к тому, чтобы человек потреблял готовые продукты в широком смысле: питание из контейнеров по заданному меню на неделю, туры по заданному маршруту. В этом случае кто-то другой всегда знает, что для тебя лучше. И отсюда возникает очень большой минус — инфантилизация целого поколения, потребляющего такие услуги».

Человек может облениться в эмоциональном плане — перестать решать проблему выбора, что неизбежно приведет к снижению ответственности. С течением времени модель делегирования может быть перенесена на другие сферы жизни.

«Я бы говорила не о психологическом типе, а о степени психологической зрелости. Нормально обращаться за советом и выбирать, последуешь ты ему или нет. Следовать чужому выбору более нормативно для ребенка, — отмечает Наталья. — Чем более взрослый в психологическом плане человек, тем больше он готов нести ответственность за свой выбор».

Прямая речь

Сергей Кайнов, маркетолог:

«Велика вероятность, что подписка на одежду станет массовой, ведь с увеличением числа интернет-пользователей в регионах и улучшением логистики такие сервисы могут стать доступными всем. Такая услуга ориентирована на молодую и среднюю группу от 18 до 40 лет, которая активно использует интернет. И может быть интересна людям с высоким уровнем дохода, готовым платить за удобство».

Что еще заказать?

В Москве есть сервис, предоставляющий в аренду чистое постельное белье и спальные принадлежности. Да еще и премиального качества. В услугу входит: стирка, термообработка, а также обещают безопасные и гипоаллергенные ткани. Четыре замены постельного белья в месяц будут стоить 2200 рублей.

А одна крупная сеть ресторанов запустила «кофейные карты» на 1826 горячих напитков по фиксированной стоимости. Срок действия абонемента — пять лет.

Флористические студии предлагают еженедельные подписки стоимостью от 15 до 100 тысяч рублей в месяц. Цена зависит от формата букета, который раз в неделю будет доставлен домой или в офис.

Есть и подписка «Кот на расстоянии» для тех, кто любит животных, но по какой-то причине боится их заводить. Всего за 700 рублей в месяц клиенту будут отправлять не менее трех фотографий кота в день. Правда, эти деньги с таким же успехом можно отдать в приют для животных.

Существует и сервис для тех, кто хочет похудеть. Одна крупная компания по доставке еды формирует чуть ли не индивидуальное меню на неделю, учитывая то общее количество калорий, которое указано пользователем в личном кабинете. Обещают, что каждый день блюда будут разные. Доставляют их прямо к двери.

