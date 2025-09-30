Хирург объяснил, сколько держится результат липосакции

Результат липосакции сохраняется неограниченное время, если вес стабильный. Об этом рассказал «Газете.Ru» пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

© РИА Новости

«У липосакции нет "срока годности", результат сохраняется надолго при условии стабильного веса и здорового образа жизни», — рассказал Зленко.

По словам врача, липосакция относится к операциям без «срока годности».

«Результат липосакции поддерживается самим человеком: важно поддерживать стабильную массу тела, чтобы сохранить желаемые формы», — объяснил Зленко.

Зленко отметил, что это справедливо для любого вида липосакции.

«Липосакция — это удаление подкожного жира. Лишний жир может располагаться на разных участках тела и лица, операция позволяет устранить локальные жировые отложения за короткий период времени. Физическая нагрузка, правильное питание и сохранение веса помогают сохранить результат вне зависимости от места удаления жира. Колебания, конечно, допустимы, но в не влияющих на внешний результат пределах», — рассказал врач.

Доктор однако подчеркнул, что липосакция не является способом похудения.