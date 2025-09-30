Хирург объяснил, сколько держится результат липосакции

Хирург Зленко объяснил, что при стабильном весе результат операции может сохраниться на всю жизнь
Результат липосакции сохраняется неограниченное время, если вес стабильный. Об этом рассказал «Газете.Ru» пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
«У липосакции нет "срока годности", результат сохраняется надолго при условии стабильного веса и здорового образа жизни», — рассказал Зленко.
По словам врача, липосакция относится к операциям без «срока годности».
«Результат липосакции поддерживается самим человеком: важно поддерживать стабильную массу тела, чтобы сохранить желаемые формы», — объяснил Зленко.
Зленко отметил, что это справедливо для любого вида липосакции.
«Липосакция — это удаление подкожного жира. Лишний жир может располагаться на разных участках тела и лица, операция позволяет устранить локальные жировые отложения за короткий период времени. Физическая нагрузка, правильное питание и сохранение веса помогают сохранить результат вне зависимости от места удаления жира. Колебания, конечно, допустимы, но в не влияющих на внешний результат пределах», — рассказал врач.
Доктор однако подчеркнул, что липосакция не является способом похудения.
«Липосакцию не стоит рассматривать как способ сбросить лишние килограммы. Пластическая хирургия корректирует формы, улучшает фигуру, позволяет избавиться от жира в местах его скопления, но вес при этом должен быть стабилен и пациент должен быть готов его поддерживать», — предупредил пластический хирург.