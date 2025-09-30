Как стильно носить платок этой осенью

Осенью платок опять и снова становится главным аксессуаром, он добавляет акцентный цвет, собирает образ и реально греет шею и голову в ветреную погоду. В этом сезоне работают крупные форматы, благородные фактуры и продуманные узлы. Стилист Маша Ведерникова рассказала о практических фэшн-приемах, чтобы платок выглядел современно и помогал стилизовать базовые вещи под настроение.

© unsplash

Размер и фактура решают

Для шеи и головы удобнее квадраты 70–90 см, для плеч как накидка — 100–120 см. На каждый день берите плотный шелк, тонкую шерсть или кашемир.

«Шелк дает четкий угол и держит узел, шерсть выглядит уютно и смягчает любой строгий верх. Маленькие каре оставьте для сумки и хвоста волос, помните, что крупный формат сразу делает образ дороже и позволяет играть драпировкой», — объясняет стилист.

Узлы, которые не старят

Самые выигрышные варианты — «французская петля» и свободный треугольник. Складываем по диагонали, накидываем на плечи и завязываем низко под ключицами или оставляем концы распущенными. На голову лучше работает «косынка со свободным затылком»: завяжите узел под волосами, чуть вытяните край у лица, получится мягкая линия без ощущения «бабушкиного» платка — хотя и этот вариант очень актуален в последние годы. Для пальто красиво смотрится прием «шейный ворот» — широкая полоса, два оборота вокруг шеи и короткий узел сбоку.

Цвет и принт под гардероб

Если в шкафу много базовых оттенков, платок пусть берет на себя цвет: винный, лесной зеленый, кобальтовый, теплый карамельный. К клетчатым пальто и тренчам лучше подбирать однотонные модели или с очень мелким рисунком.

«К гладким пальто — наоборот, подойдут монограммы, орнаменты, абстракция. Чтобы попасть в тон, повторите один цвет из платка в сумке, ремне или помаде. Достаточно одной рифмы, и комплект выглядит собранным», — советует эксперт.

Три способа носить с верхом

С тренчем — завязываем платок под воротником и выпускаем угол на грудь. Получится аккуратный акцент вместо шарфа. С кожаной курткой — складываем в узкую полосу, делаем один оборот и узел сбоку, оставляя короткие хвосты. С пальто-халатом — берем большой платок, накидываем треугольником поверх плеч и перехватываем поясом. Так силуэт держит форму, а платок работает как жилет. В дождливую погоду добавьте капюшон или берите платок из твила, он меньше мнется и держит край.

Не только на шее

На сумке платок носим как мягкую ручку или бантик у крепления ремня. На талии — как тонкий пояс поверх трикотажного платья или длинной рубашки. В волосы — вплетайте в косу или завязывайте на низкий хвост, оставляя длинные концы. Этот прием хорошо балансирует объемные свитеры и строгие пальто.