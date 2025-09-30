Карла Бруни стала гостьей показа модного бренда

Супермодель Карла Бруни в платье с декольте впервые появилась на публике после ареста мужа экс-президента Франции Николя Саркози. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

57-летняя Карла Бруни стала гостьей показа бренда Saint Laurent, который прошел 29 сентября в Париже. Супермодель позировала перед фотографами в горчичном платье с глубоким декольте, шубе и ботильонах на каблуках. На некоторых снимках манекенщица также надела солнцезащитные очки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор с властями Ливии. По версии следствия, он получил от режима Муаммара Каддафи средства на избирательную кампанию 2007 года. При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции. Саркози заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой.

Карла Бруни познакомилась с Николя Саркози в 2007 году на дипломатическом приеме. 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — «Газета.Ru») на пресс-конференции подтвердил, что состоит в отношениях с супермоделью и планирует на ней жениться. Свадьба влюбленных состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Николя Саркози этот брак стал третьим. 19 октября 2011 года у супермодели и политика родилась дочь Джулия.