Кара Делевинь приняла участие в показе L'Oreal

Супермодель Кара Делевинь показала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кара Делевинь приняла участие в показе бренда L'Oreal в Париже. Супермодель появилась на шоу в черном полупрозрачном платье-макси из кружева и туфлях на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и бордовым блеском для губ.

На подиум также вышли Кендалл Дженнер, Хайди Клум, Ева Лонгория и другие знаменитости.

В мае Кара Делевинь стала гостьей премьеры документального фильма Дэвида Аттенборо «Океан», которая прошла в Лондоне. Супермодель позировала на красной дорожке в сияющем прозрачном макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица дополнила образ черным жакетом, бархатными босоножками на каблуках, колье и серьгами. Звезде подиумов уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и блеском для губ.

В апреле Кара Делевинь посетила мероприятие бренда Revolve, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии. Супермодель позировала перед фотографами в медном топе, шоколадных замшевых коротких шортах и бежевых сандалиях. Звезда подиумов дополнила образ золотым колье, массивными серьгами, леопардовым ремнем и браслетами. Манекенщице сделали легкие локоны и макияж в естественном стиле.