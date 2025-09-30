Как психологически подготовиться к ринопластике

Психологическая сторона пластической хирургии сегодня выходит на первый план. И это закономерно: недовольство внешностью нередко указывает на более глубокие внутренние трудности. В случае ринопластики особенно важно учитывать ментальное состояние пациента, поскольку результат операции может заметно отразиться на его самооценке и эмоциональном благополучии.

© globallookpress

Об этом RuNews24.ru поговори с главным врачом клиники Art Plastic, профессором Тиграном Алексаняном.

Эксперт справедливо отмечает, что при наличии психических расстройств, проведение любых эстетических операций, особенно ринопластики, может быть крайне нежелательным. Существует несколько причин, объясняющих такой подход.

«Одним из распространенных обстоятельств является дисморфофобия – психическое расстройство, характеризующееся чрезмерной озабоченностью мнимым или незначительным физическим недостатком. Пациенты с дисморфофобией могут видеть в форме своего носа огромный дефект, который на самом деле практически незаметен другим», – рассказал эксперт.

Даже успешно проведенная ринопластика не принесет им удовлетворения, поскольку они будут продолжать искать недостатки и требовать новых и новых операций. Такие пациенты одержимы своей внешностью, из-за чего часто впадают в депрессию и испытывают серьезные проблемы в социальных взаимодействиях.

«Еще один фактор для отказа в ринопластике – неадекватные ожидания. Пациенты с психическими расстройствами часто имеют нереалистичные ожидания от результатов ринопластики. Они могут думать, что операция решит все их проблемы, улучшит их личную жизнь и сделает их счастливыми. Однако, как правило, изменение формы носа не приводит к таким кардинальным переменам, и пациенты испытывают разочарование и гнев», – пояснил Тигран Алексанян.

Также коррекцию носа лучше не делать пациентам с повышенной чувствительностью к изменениям. Психически нестабильные пациенты могут испытывать тревожность и страх перед операцией. Послеоперационный период, связанный с отеками, синяками и временным дискомфортом, может вызвать у них панические атаки и обострение психического состояния. Любое, даже незначительное, отклонение от ожидаемого результата может спровоцировать у них сильную негативную реакцию, акцентирует Тигран Алексанян.

Кроме того, пациентам с психическими расстройствами бывает сложно четко выражать свои пожелания и понимать объяснения хирурга. Это может привести к недопониманию и неудовлетворительным результатам операции.

И, конечно, одна из причин для отказа в ринопластике при нарушении психики – повышенный риск осложнений. Психическое состояние пациента может влиять на его способность следовать послеоперационным рекомендациям, что увеличивает риск развития осложнений. Например, они могут пренебрегать правилами гигиены, не принимать необходимые лекарства или слишком рано снимать повязку.

По словам Тиграна Алексаняна, опытные пластические хирурги, осознавая важность психического здоровья пациентов, проводят тщательное обследование перед ринопластикой. Это может включать детальную беседу с пациентом, в которой хирург пытается понять мотивы пациента, узнать его ожидания от операции и оценить его эмоциональное состояние. В некоторых случаях пациентам может быть предложено пройти психологическое тестирование для выявления признаков психических расстройств. Если у хирурга возникают сомнения в психическом здоровье пациента, он может рекомендовать консультацию с психологом или психиатром.

Альтернативой ринопластике при выявлении психического расстройства, может быть исключительно психотерапия или медикаментозное лечение. Только после стабилизации психического состояния можно рассматривать возможность проведения ринопластики.