Названы необходимые джинсы на осень

Vogue назвал необходимые на осень 2025 года джинсы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

Журналисты изучили элементы стритстайла с мировых Недель моды и пришли к выводу, что в тренде оказались джинсы-сигареты. Данные брюки характеризуются прямым и узким, но не облегающим кроем. По словам редакторов, одной из самых известных моделей подобных штанов является модель 501 бренда Levis.

Отмечается, что образы с изделиями указанного фасона в настоящее время демонстрируют американская манекенщица Кендалл Дженнер и актриса Дакота Джонсон. Также они представлены в коллекциях таких марок, как Khaite, Arket и Frame.

