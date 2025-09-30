Хейли Бибер вышла в свет в ультракоротких шортах

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, показала фигуру в ультракоротких шортах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Хейли Бибер стала гостьей показа бренда Saint Laurent, который пошел в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица пришла на шоу в желтых ультракоротких шортах с кружевом и коричневой куртке. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, черные колготки и босоножки на каблуках. Звезда подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия также были Кейт Мосс, Зои Кравиц, Карла Бруни и не только.

На прошлой неделе Джастин и Хейли Бибер поделились фото, сделанными во время съемки с годовалым сыном Джеком. Модель сидела на руках у исполнителя. Манекенщица была одета в белую облегающую майку и синее джинсы. Интернет-пользователи посчитали, что у бизнесвумен виден округлившийся живот.

«Хейли снова беременна?», «Скоро появится второй маленький Бибер», — писали в комментариях.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.