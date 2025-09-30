Стоматолог предупредил об опасном тренде у зумеров

В Сети появился новый тренд среди зумеров: для отбеливания зубов «как у стоматолога» они ежедневно используют энзимные зубные пасты. Насколько это эффективно и безопасно, «Вечерняя Москва» узнала у врача-стоматолога Алексея Лунева.

Энзимы растворяют органику, они убирают защитную пелликулу — органическое покрытие, которое защищает эмаль. А если ее нет, то это плохо для нормальных людей, которые часто чистят зубы утром и вечером. Это может быть опасно, предупредил доктор.

«При обычной механической чистке зубов удаляется только налет, пелликула остается на поверхности. Но если использовать специальную пасту, растворяющую органику, пелликула исчезнет. Как итог — зубная щетка будет травмировать эмаль, вызывая ее стирание. Если продолжать чистить зубы таким образом, расстояние между нервами сократится, что приведет к повышенной чувствительности зубов: они будут болезненно реагировать на холодное и горячее», — объяснил Лунев.

В первые месяцы при использовании энзимных паст зубы действительно становятся светлее, отметил эксперт. Но через полгода врачи отмечают негативные последствия:

зубы становятся хрупкими;

чувствительными к холоду и теплу;

начинают крошиться.

«Фториды и ферменты ускоряют процесс деминерализации — утраты необходимых минералов и солей из эмали и костной ткани. Бактерии проникают глубже в ткани, вызывая кариес, пульпит и периодонтит», — рассказал стоматолог.

Однако бывают случаи, когда врачи намеренно назначают пациентам энзимные пасты, отметил доктор:

«Энзимную пасту врач иногда назначает в случаях, когда у пациента есть постоянный налет и мягкие отложения. Такому человеку энзимная паста раз в неделю не повредит».

Если вы регулярно чистите зубы дважды в день, делаете это качественно (не менее полутора минут), то вам нет необходимости использовать энзимные пасты, заверил специалист.

«Но если вы чистите зубы крайне редко, тогда раз в месяц использование энзимной пасты пойдет на пользу», — добавил Лунев.

