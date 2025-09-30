Кендалл Дженнер выбрала белоснежное платье для показа L'Oreal

Модель, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кендалл Дженнер продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье с декольте. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Кендалл Дженнер приняла участие в показе бренда L'Oreal на Неделе моды в Париже. 29-летняя модель появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Бизнесвумен также надела полупрозрачные босоножки на каблуках и серьги. Звезде реалити-шоу уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

© globallookpress

На подиум также вышли Кара Делевинь, Хайди Клум, Ева Лонгория и другие знаменитости.

Несколько недель назад Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали героинями нового выпуска журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в разноцветном облегающем мини-платье с белым воротником, которое дополнила золотым кольцом. Звезда реалити-шоу была запечатлена в полосатом костюме, который состоял из куртки и мини-юбки. Манекенщицам сделали укладки и макияж в естественном стиле. Они улыбались, стоя на ранчо.