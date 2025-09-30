Сухость, шелушение и раздражение: как понять, что у вас нарушен барьер кожи

Сухость, покраснение, раздражение от любого крема – все это может быть сигналом, что у кожи нарушен липидный барьер. И дело чаще всего не в генетике, а в неправильном базовом уходе.

Жесткие гели для умывания, спиртовые тоники, частые скрабы и неподходящий крем могут буквально «раздевать» кожу, оставляя ее без защиты. В результате кожа теряет влагу, становится чувствительной и быстрее стареет.

Восстановление начинается с самого простого: мягкое очищение без агрессивных ПАВ, отказ от скрабов хотя бы на месяц и правильный крем. Важно выбирать формулы с увлажняющими компонентами и защитными липидами, подходящие именно под текущие потребности кожи.

Как накрасить нависшее веко: пошаговая инструкция

Уже через несколько недель барьер начинает восстанавливаться, кожа становится мягче, ровнее и меньше реагирует на раздражители.