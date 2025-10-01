Памела Андерсон вызвала ажиотаж в сети после кардинальной смены имиджа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон кардинально сменила имидж и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

58-летнюю звезду «Спасателей Малибу» заметили во время прогулки по парку в Париже. Так, папарацци запечатлели знаменитость в черной водолазке, брюках, остроносых туфлях и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах видно, что Андерсон отказалась от светлых прядей и перекрасила их в светло-рыжий цвет. Кроме того, она сделала стрижку боб.

Читатели портала удивились переменам во внешности знаменитости и принялись обсуждать их в комментариях под материалом.

«Она выглядит прекрасно», «Все лучше, чем эта ужасная короткая стрижка в стиле сердитой феминистки», «Какая прелесть, Памела! Это так в твоем стиле! Ты любишь свою жизнь, и это заметно», «Она все еще идеальна», «Думаю, отказ от перекисного блонда был правильным решением. Она выглядит великолепно», «Мне очень нравится этот цвет на ней. Он делает ее лицо теплее и милее, особенно когда на нем нет макияжа», — писали они.

