Стилист призвал носить конкретный тип юбок

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самые актуальные юбки осени. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Кажется, созревает новый тренд на юбки с выглядывающими подъюбниками. Особенно классно смотрится наложение верхней полупрозрачной юбки на юбку с контрастным принтом или более яркого оттенка», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.