Белла Хадид пришла на выставку в топе с экстремальным декольте

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид появилась на публике в топе с экстремальным декольте после госпитализации. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли Беллу Хадид на выставке Virgil Abloh x Colette, которая прошла в рамках Недели моды в Париже. Супермодель была запечатлена в черном топе с декольте до пупка, капри в тон, коричневой кожаной куртке и остроносых туфлях. Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, браслетами, серьгами, ожерельем и кольцами.
Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.
Несколько недель назад мать Беллы Хадид Иоланда опубликовала редкие фото с моделью в больнице. Супермодель была госпитализирована из-за осложнений болезни Лайма.
«Как вы понимаете, наблюдая, как моя Белла мучается в тишине, я чувствую бездну отчаяния внутри себя. Я стараюсь подавать пример в нашей борьбе с болезнью Лайма, но это не сравнится с тем, как страдает мой ребенок. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни. Я восхищаюсь твоей храбростью и силой воли продолжать бороться, несмотря на все испытания», — написала Хадид.