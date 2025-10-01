Белла Хадид пришла на выставку в топе с экстремальным декольте

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид появилась на публике в топе с экстремальным декольте после госпитализации. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли Беллу Хадид на выставке Virgil Abloh x Colette, которая прошла в рамках Недели моды в Париже. Супермодель была запечатлена в черном топе с декольте до пупка, капри в тон, коричневой кожаной куртке и остроносых туфлях. Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, браслетами, серьгами, ожерельем и кольцами.

Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

Несколько недель назад мать Беллы Хадид Иоланда опубликовала редкие фото с моделью в больнице. Супермодель была госпитализирована из-за осложнений болезни Лайма.