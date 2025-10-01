Эмма Стоун стала гостьей показа Louis Vuitton

Актриса Эмма Стоун в платье из трикотажа посетила показ в Париже. Об этом сообщает WWD.

© globallookpress

Эмма Стоун появилась на показе Louis Vuitton в облегающем белом платье с глубоким декольте и кардигане. Образ дополнили черные туфли с острым мысом, солнцезащитные очки и сумка из кожи.

© Газета.Ru

В июне Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством.

В январе Эмма Стоун с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок.