Актриса Зендая в серебряном мини-платье появилась на показе Louis Vuitton в Париже. Об этом сообщает Elle.

29-летняя Зендая посетила показ бренда в «гусарском» серебряном мини-платье с меховым воротником и манжетами. Образ дополнили туфли на высоких каблуках. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали макияж с розовой помадой.

© Газета.Ru

7 января стало известно, что актриса помолвлена с коллегой Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом.

9 января Зендая продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.