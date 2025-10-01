Алеся Кафельникова появилась на показе в Париже

Дочь теннисиста Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, в полупрозрачном платье появилась на показе в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя модель Алеся Кафельникова позировала в «голом» облегающем платье без нижнего белья. Она также примерила другие образы на показе: белую блузу с галстуком и мини-юбку, цветочный топ с брюками. Волосы ей собрали в прическу с объемом у корней и сделали макияж с розовой помадой.

Несколько недель назад Алеся Кафельникова снялась в платье с глубоким декольте после пластики груди. Модель дополнила наряд клатчем, кольцом с бриллиантами, серьгами и цепочкой с крестом. Манекенщице собрали волосы в гладкий низкий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На одном из кадров знаменитость сидела в салоне автомобиля на фоне делового центра «Москва-Сити».

Впервые Алеся Кафельникова продемонстрировала изменившуюся фигуру после пластики во время Недели моды в Париже. Подписчики заметили, что знаменитость увеличила грудь, и принялись обсуждать фигуру манекенщицы в комментариях. Алеся Кафельникова объяснила в комментариях, зачем сделала операцию.