Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью снялась в рекламе модного бренда

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в рекламе бренда Gap с дочерью Эппл Мартин. Об этом сообщает People.

52-летняя Гвинет Пэлтроу и 21-летняя Эппл Мартин представили осеннюю коллекцию, в которой сочетаются вещи для двух поколений. Мать и дочь примерили тренчи, рубашки и брюки в классическом стиле. Волосы моделям распустили и сделали легкий нюдовый макияж.

У Гвинет Пэлтроу есть двое детей от вокалиста Coldplay Криса Мартина: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе.

В 2018 году актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.