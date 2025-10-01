«Инопланетянин». «Ангела» Victoria's Secret высмеяли в Сети

«Ангела» Victoria's Secret, модель Эльзу Хоск, высмеяли за образ в платье без белья. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск снялась в облегающем зеленом платье без нижнего белья и с капюшоном. Образ дополнили золотые браслеты и туфли с острым мысом. Однако пользователи соцсетей не оценили платье.

«Инопланетянин», «Странный образ», «Увольте стилиста», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Недавно Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.

В августе Эльза Хоск выложила фото, где позировала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое переливалось на солнце. Модель также надела разноцветную широкую шляпу и дополнила пляжный образ светлой сумкой на плечо. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на лестнице.