Зачем женщины стали массово укорачивать себе ноги

В недавнем романтическом кинохите «Материалистка» о современной свахе один из персонажей, идеальный во всех отношениях мужчина, пытающийся найти пару без помощи приложений для знакомств, хранит тайну: его приличные 182 сантиметра роста когда-то были 167 сантиметрами, но он удлинил ноги. Такие манипуляции с внешностью — уже давно не новинка, эту операцию уже много лет делают в России и во всем мире. Однако недавно СМИ заметили прямо противоположный тренд: женщины, считающие себя слишком высокими для успешных романтических отношений, наоборот, укорачивают свои ноги в надежде стать хотя бы на полголовы ниже потенциального партнера. Для этого они летят в Турцию и отдают за болезненные вмешательства сотни тысяч рублей. «Лента.ру» вместе со специалистами разобралась, что толкает женщин на этот шаг и действительно ли операция помогает им стать счастливее.

© Lenta.ru

Зачем женщины укорачивают ноги?

Социологи из Гронингенского университета в 2025 году пришли к выводу, что женщины чаще выбирают мужчин, которые в среднем на 25 сантиметров выше них, а вот мужчины предпочитают женщин на 8 сантиметров ниже.

В то же время мир видел достаточно пар, в которых женщина буквально смотрит на мужчину свысока даже без каблуков: бывшая первая леди Франции Карла Бруни и бывший президент страны Николя Саркози, актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан, уже бывшие супруги актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас. Впрочем, шуточки про рост наверняка задевали и их, что уж говорить о невысоких мужчинах и высоких женщинах.

«Да мы бы рады не зацикливаться на своем низком росте, но нам же об этом часто напоминают. Мне не раз отказывали в отношениях из-за роста типа «я на твоем фоне буду казаться больше» и прочее. Да и мужской пол почему-то любит этим подколоть... Как будто это их главное достижение в жизни — что родились с таким набором генов», – Аластор Грюм, пользователь социальной сети «ВКонтакте».

«Еще со школы одноклассники издевались надо мной, мол, ты длинная доска, а все в классе были ниже меня. Сейчас каждый раз при знакомстве люди всегда подмечают: ой, ты такая высокая... Да и я чувствую себя некомфортно такой дылдой, надоело смотреть на 70 процентов людей свысока. Надоело это до ужаса, хочу быть маленькой и носить каблуки. А так я ощущаю себя переодетым мужиком, еще и груди нет!» – Liliya, пользовательница форума Woman.ru.

В последнее время женщины, которые считают себя слишком высокими, начали прибегать к специальной операции, чтобы уменьшить рост. Как пишет Daily Mail со ссылкой на одну из предлагающих такие операции турецких клиник, при операции разрезают голень, чтобы удалить часть кости. Затем разрезанные кости соединяют и фиксируют металлическим стержнем, который после того, как кость срастется, удаляют. В клиниках утверждают, что вмешательство не оставляет видимых шрамов.

Звучит устрашающе, но популярность этого метода растет, и некоторые турецкие клиники даже предлагают подарок к операции и размещению в палате экскурсии по достопримечательностям своих городов, прогулки на катере и ужины в ресторане.

Сколько именно таких операций делают в Турции, неизвестно, но только одна из стамбульских клиник заявила, что в 2023 году укоротила ноги 10 женщинам. Эта клиника уточняет, что верхнюю часть ноги можно укоротить на 5,5 сантиметра, а нижнюю — на 3 сантиметра.

Перед операцией пациентки должны пройти психологическую консультацию, в ходе которой специалист удостоверится в адекватности оценки предстоящего результата и проконсультирует о возможных психологических трудностях.

Что ждет женщину после операции?

Своей историей поделилась одна американка, которая пожелала остаться анонимной. Она прошла процедуру в клинике в июле 2024 года, в результате чего ее рост уменьшился на 4,1 сантиметра — со 172 до 167,9 сантиметра. Через четыре недели после операции она смогла пользоваться костылями.

После операции пациентке требуется госпитализация на три-пять дней, после чего ее выписывают на инвалидной коляске или ходунках, которыми придется пользоваться еще месяц. По оценкам клиники, ходить без посторонней помощи женщина может уже через шесть недель, а для правильного срастания костей требуется три-четыре месяца. В первые три месяца необходимо проводить не менее четырех-пяти сеансов физиотерапии в неделю, чтобы кости лучше срастались.

Пропорции тела остаются прежними, однако последствия для организма могут быть серьезными. После процедуры пациенты могут испытывать мучительную боль, мышечную слабость. Некоторые жалуются на вывихи суставов, образование тромбов. Возможны даже летальные исходы, вызванные попаданием масла из стержней в организм. Были ли такие прецеденты, клиники молчат.

Кстати, важным фактором при операциях по укорочению ног является вес: так как вставляемые в ноги стержни довольно тяжелые сами по себе, клиника рекомендует пациенткам весить не более 70-75 килограммов.

«Подобная операция может быть противопоказана пациентам при наличии патологии сосудистых структур, нервных окончаний, а также людям, которые уже переносили вмешательства на нижних конечностях», — добавил в беседе с «Лентой.ру» врач-вертебролог, травматолог-ортопед, ведущий научный сотрудник СПб НИИФ Денис Наумов.

Врач уточнил, что новый участок костной ткани при использовании аппарата Илизарова для укорочения или удлинения конечности формируется в срок от 8 до 10 недель. Затем аппарат демонтируют, и начинается активный период реабилитации: пациенты занимаются лечебной физкультурой, укрепляют мышечный корсет и полноценно разрабатывают конечность.

«Средний срок реабилитации до возвращения человека к привычной жизни колеблется от трех до пяти месяцев. Опять же все зависит от того, в каком возрасте проводится операция, насколько хорошо выражен мышечный аппарат конечности и нет ли сопутствующих заболеваний», — Денис Наумов, врач-вертебролог, травматолог-ортопед.

Какие еще бывают причины у женщин, которые делают такие операции?

В 2022 году в научном издании PLOS Genetics вышла статья, в которой ученые Регионального медицинского центра штата Вирджиния в Скалистых горах (США) попытались собрать все риски для здоровья, связанные с высоким ростом.

По их данным, высокий рост может влиять более чем на 100 клинических признаков, включая несколько состояний, связанных с ухудшением качества жизни: периферическую невропатию, язвы нижних конечностей и хроническую венозную недостаточность. Кроме того, высокие люди подвержены большему риску различных видов рака, разрыву аорты и легочной эмболии.

Связаны ли эти проблемы именно с ростом или с генами, которые на него влияют, — неизвестно, однако некоторые женщины, уменьшающие рост, одной из причин называют заботу о здоровье.

При этом травматолог-ортопед Денис Наумов отметил, что чаще такие операции все-таки выполняют по строгим медицинским показаниям. Это могут быть последствия травм, которые приводят к развитию деформации ноги, или врожденные патологии. Однако иногда люди решаются на операцию по эстетическим причинам.

Врач признает: косметические показания, а именно то, что из-за эмоциональных переживаний у человека снижается качество жизнь, тоже является достаточно важным и значимым фактором.

«Но я уверен: есть в первую очередь первая линия помощи — это работа с психологами, которые помогут пациенту разобраться, действительно ли ему нужна такая травматичная и рискованная операция. Или же с данной длиной ног и ростом человеку стоит жить и наслаждаться жизнью», – Денис Наумов, врач-вертебролог, травматолог-ортопед.

Действительно ли такая операция помогает найти любовь?

Проведенный Институтом общественного мнения в 2021 году опрос показал, что 9 процентов россиян недовольны своим ростом. Это, конечно, сильно меньше 66 процентов недовольных своим весом, но тоже далеко от нуля.

По мнению клинического психолога Дарьи Новиковой, часто недовольство женщин ростом, который они считают слишком высоким, вызвано желанием выглядеть хрупкими рядом с мужчинами среднего или невысокого роста.

«Считается, что меньший рост делает женщин более привлекательными для отношений. Однако исследования показывают: для мужчин фактор роста партнерши не является определяющим при выборе. Чаще подобные операции отражают внутренние сомнения женщин: "как я выгляжу рядом с ним?", "что подумают окружающие?"», – Дарья Новикова, клинический психолог

Однако в действительности для мужчин рост далеко не так важен, как для женщин. Исследование шведских ученых показало, что почти половина женщин (48,9 процента) хотят строить романтические отношения только с партнерами, которые выше них. При этом среди мужчин количество тех, кто предпочитает девушек только ниже себя, значительно меньше — 13,5 процента.

Как заверила Новикова, серьезное вмешательство во внешность дает человеку ощущение того, что его жизнь радикально изменится к лучшему, однако в действительности это происходит не всегда.

«Перед операцией и сразу после нее действительно возникает душевный подъем, радость и уверенность. Но спустя полгода-год мысли о собственной "неполноценности" возвращаются с удвоенной силой», — предупредила психолог.

По словам специалистки, все дело в том, что люди часто объясняют отсутствие отношений или семейного счастья внешними причинами: слишком высоким ростом, слишком большим носом или слишком маленькой грудью. В действительности проблема заключается не в этом, а оперативное вмешательство лишь вредит здоровью и не решает внутреннего конфликта, из-за чего человек в будущем может делать все новые и новые пластические операции в поисках недостижимого идеала.

«Когда женщина идет на такую радикальную операцию, чаще всего речь идет не о росте и не о красоте. Это крик души: «Я недостаточно хороша, чтобы меня любили такой, какая я есть». Но корень боли — не в теле, а в пережитом опыте стыда и отверженности. Работа с самоценностью и принятием себя дает куда более стойкий эффект, чем хирургия: она меняет не сантиметры, а саму основу отношений с собой и с другими», — Дарья Новикова, клинический психолог.

Какой рост считается средним?

В 2023 году средний рост жителя России — 169,85 сантиметров. При этом у мужчин этот показатель составил 176 сантиметров, а у женщин — 163,7 сантиметра. Самыми высокими считаются жители Нидерландов: средний рост в стране — 175,62 сантиметра. На втором месте — Латвия, на третьем — Эстония, а на четвертом — Дания.