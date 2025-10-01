Почему Ким Кэтролл выглядит лучше других звезд «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл, известная миллионам по роли Саманты Джонс, продолжает вызывать восхищение у публики. Общественность сходится во мнении, что звезда выглядит намного лучше своих коллег по сериалу «Секс в большом городе». После 55 лет сохранить четкие контуры позволяют только современные хирургические методики. Что сделала со своей внешностью Кэтролл, в беседе с «Вечерней Москвой» разобрала пластический хирург и кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.

© Вечерняя Москва

Как рассказала специалист, природа изначально наградила Ким Кэтролл идеальными данными для старения — выразительными скулами, мощной нижней челюстью и гармоничными чертами лица. Однако даже такие исходные данные не могут полностью остановить биологическое старение.

Возраст — это не приговор для красоты, и Ким Кэтролл — яркое тому подтверждение. В 69 лет она выглядит великолепно, но ее путь — это не про «естественное старение» и волшебные кремы. Это результат работы хороших пластических хирургов и, к сожалению, нескольких неидеальных решений, — заметила пластический хирург.

Анализ ее последних фотографий и появлений на публике, по мнению эксперта, позволяет сделать вывод о следующих проведенных процедурах:

Блефаропластика — актриса, вероятно, перенесла операцию на верхних и нижних веках, что позволило устранить избыток кожи и характерную для возраста отечность.

Хирургический SMAS-лифтинг — именно эта операция помогла сохранить четкий овал лица и избавиться от брылей — главной возрастной проблемы многих женщин.

Пластика шеи — идеальный шейно-подбородочный угол в 69 лет почти всегда результат работы хирурга, который возвращает контурам былую молодость.

Наиболее заметная эстетическая проблема в ее образе кроется в области глаз. Низко расположенные брови и излишне углубленные верхние веки делают взгляд уставшим, визуально добавляя возраста. К сожалению, именно эта особенность лишает его того самого заряда харизмы и озорного блеска, который когда-то был визитной карточкой Саманты Джонс, — считает Авдошенко.

По мнению пластического хирурга, выглядеть более гармонично актрисе помогли бы:

Эндоскопический лобно-височный лифтинг мягко и естественно поднял бы брови, открыв взгляд.

Липофилинг верхних век — эта процедура заключается в добавлении небольшого количества собственного жира в область верхних век и помогает убрать «западание», вернуть объем и тот самый задорный взгляд.

Именно эти эстетические операции вернули бы ее взгляду молодость и энергию, не делая лицо кукольным или перетянутым, — отметила доктор.

Ключ к успеху Ким Кэтролл — не в количестве операций, а в их качестве и своевременности, подчеркнула эксперт.

В отличие от многих голливудских звезд, чьи лица иногда теряют мимику и естественность, Кэтролл сохранила свою узнаваемость. Хирурги не стали кардинально менять ее черты, а лишь аккуратно скорректировали возрастные изменения, вернув лицу свежесть и подчеркнув природную гармонию, — добавила Авдошенко.

Пластический хирург также рассказала «ВМ», как рак повлиял на внешность другой звезды сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон.

Ранее «Вечерняя Москва» составила с экспертом топ-5 лучших преображений знаменитостей в 2025 году.