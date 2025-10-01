Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, кардинально сменила имидж. Она опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Елена Перминова продемонстрировала новую короткую стрижку и челку на показе Courrèges, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Модели также сделали макияж в нюдовых тонах. Манекенщица появилась на шоу в бело-черном топе, юбке-миди, сетчатых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках.

До этого Елена Перминова снялась на борту частного джета и рассказала, что отправляется в Милан. Модель была запечатлена в серой майке, болеро в тон и микроюбке. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, джинсовые ботфорты на каблуках и сумку Dior с монограммой бренда. Бывшая жена Александра Лебедева позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Позже она выложила фото в кружевном мини-платье в душе. В этом образе манекенщица отправилась на показ Fendi.

1 сентября Елене Перминовой исполнилось 39 лет. В честь такого события модель отправилась на романтический ужин со своим бойфрендом Тарасом Романовым. Влюбленные также покатались по каналам Венеции на гондоле. Манекенщица была одета в красное мини-платье и туфли на каблуках. Возлюбленный Перминовой предпочел черный костюм и футболку в тон.