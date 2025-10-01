Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась топлес. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Аластера МакКимм.

44-летняя предпринимательница предстала на размещенном черно-белом снимке без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь дубленкой, декорированной мехом.

При этом звезда надела массивное колье с подвеской. Откровенный вид Кардашьян завершила укладка с завитыми в крупные локоны волосами и макияж.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном комбинезоне. Упомянутый наряд с длинными рукавами подчеркивал фигуру звезды.