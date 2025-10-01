Откровенный образ жены Безоса раскритиковали в Сети

Откровенный образ жены американского миллиардера Джеффа Безоса репортерши Лорен Санчес на дне рождения актрисы Сидни Суини раскритиковали в сети. На соответствующее фото на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

55-летняя возлюбленная предпринимателя посетила праздник в блестящем облегающем мини-платье без рукавов и бретелей. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди.

Читатели оценили кадр в комментариях.

«Треш», «Просто ужасно», «В 55 лет выставлять напоказ половину своей искусственной груди — это не очень-то красиво», «Она могла бы просто ходить топлес. Слишком много силикона», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре Лорен Санчес вышла в свет в полупрозрачной юбке.