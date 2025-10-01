Эксперт рассказал, что ждет рынок пластики лица в 2026 году

В эстетической медицине существуют свои тренды. Они отражают не только изменяющиеся предпочтения пациентов, но и развитие технологий, заявил челюстно-лицевой и пластический хирург Грач Микаелян.

Он рассказал о главных тенденциях в области пластики лица на 2025 год и дал прогноз на будущее. Эксперт отметил, что чаще всего пациенты меняют нос. Ринопластика остается самой востребованной пластической операцией, так как нос играет ключевую роль в балансе лица.

При этом на втором месте находятся губы: молодое поколение все чаще выбирает деликатное увеличение или изменение формы, сообщает «Южный Федеральный».

Грач Микаелян подчеркнул, что коррекцию щек и ушей проводят реже, однако эти процедуры остаются актуальными. От отопластики у подростков до удаления комков Биша у женщин, стремящихся к более выраженному контуру лица, эксперт предпочитает перераспределение жировых тканей, а не их удаление, но первоначальные запросы пациентов именно такие.

Также увеличивается популярность периорбитальной пластики – коррекцию взгляда с помощью комбинированной операции на веках, бровях, скулах, лбу и щеках. Данный метод постепенно вытесняет изолированную блефаропластику, так как позволяет достигать более стабильных и естественных результатов.

По словам экспертов, сейчас в моде естественность. Наблюдается тенденция не к радикальным изменениям, а к гармонизации.

