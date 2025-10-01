Певец Дима Билан вошел в рейтинг самых привлекательных артистов у россиян. Об этом "Газете.Ru" рассказали сервис МТС Музыка и приложение для знакомств Mamba, которые провели опрос к Международному Дню музыки. По словам аналитиков, женщины чаще всего голосовали за Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева. К самым привлекательным артисткам мужчины отнесли Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину. Среди иностранных музыкантов девушки выделили Эминема, Джастина Тимберлейка, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Стинга. Мужчины проголосовали за Дженнифер Лопес, Рианну и Шакиру. При выборе партнера для романтической встречи женщины, как и мужчины, остались верны предыдущему своему решению о самых притягательных музыкантах. 93% мужчин-миллениалов заявили, что хотя бы раз влюбились в медийных персон. Реже всего испытывали симпатию к популярной личности женщины-бумеры (71%). Для мужской аудитории всех поколений на первом месте по популярности – звезды музыки, на втором – актрисы и на третьем – телевидение. Только у респондентов поколения Z третье место заняли блогеры. Девушек-зумеров больше всего привлекают исполнители. На втором месте оказались актеры, а на третьем — блогеры. У остальных женщин, вне зависимости от поколения, на первой строчке стоят звезды кино, а на второй – музыканты. Тройку лидеров у женщин-миллениалов взяли – знаменитые бизнесмены, у поколения Х – звезды телевидения, а женщины-бумеры выбрали театр. Респондентки признались, что в артистках их привлекают харизма и обаяние, а уже после их интересует внешность и талант. Опрошенные мужчины больше всего обращают внимание на внешний вид, а затем уже на харизму и талант. Лишь женщины старше 50 лет считают, что талант важнее красоты артиста. По мнению россиян, наиболее отталкивающая черта характера или образа знаменитости — высокомерие. 60% мужчин и 50% женщин признались, что чувствовали бы себя более успешными, если встречались бы со знаменитостью. При этом бумеры уверены, что их социальный статус от наличия звездной пары не изменился бы. Половина девушек-зумеров заявили, что могли бы "подстраиваться" под знаменитого партнера. А вот миллениалки (63%), представительницы поколения X (74%) и бумерши (79%) ответили, что не стали бы терпеть чужие капризы. До этого сообщалось, что у трети россиян дорогой подарок вызывает подозрения в скрытых мотивах.