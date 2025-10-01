Полина Гагарина снялась в откровенном платье

Певица Полина Гагарина показала фигуру в откровенном платье. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

38-летняя Полина Гагарина позировала в черном платье с прозрачными вставками и декольте. Певица также надела золотые серьги и цепочку с кулоном в виде буквы «P». Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и бежевым блеском для губ.

«Добрый вечер! Ой, то есть день», — подписала кадр знаменитость.

© Газета.Ru

В начале сентября продюсер Павел Рудченко заявил изданию «Абзац», что Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой отечественного шоу-бизнеса.

«Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей гонораром попросили 23 млн рублей», — отметил эксперт.

Рудченко добавил, что сейчас российские артисты пользуются тем, что ряд их коллег уехали из страны. По его словам, гонорары оставшихся в РФ певцов выросли в два-три раза на фоне этого.