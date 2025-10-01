Пуэрто-риканский поп-музыкант Энрике Мартин Моралес, более известный как Рики Мартин, опубликовал откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 53-летний певец запечатлел себя в зеркале. Он позировал на камеру топлес, демонстрируя мускулы и подтянутое тело. Кроме того, артист показал татуировки на плечах и груди.

Ранее сообщалось, что Рики Мартин оконфузился перед выходом на сцену. Тогда знаменитость признался, что перед выступлением на MTV VMA 2025 на поясе его брюк появилась дырка. Певец разместил снимок, на котором он, держа в руках нитку с иголкой, зашивает штаны.