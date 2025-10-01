Нежнее пяточки младенца: как делать пилинг после 45 лет

С возрастом кожа всегда становится тоньше, суше и чувствительнее к любым активам — независимо от ее изначального типа. Пилинги по-прежнему работают, но требуют аккуратности: грамотная схема дает ровный тон, мягкий блеск и более упругую текстуру. Ошибки же оборачиваются ощущением стянутости, прожилками сосудов и некрасивыми пятнами. Косметолог Лиана Давыдова рассказала о пяти промахах, которых стоит избегать, и что делать вместо.

Ошибка 1: выбирать слишком агрессивные формулы «с запасом»

Жесткие концентрации кислот и сильно отшелушивающие скрабы кажутся быстрым решением, но после 45 кожа дольше восстанавливается. Отсюда микротрещины, сетка раздражения и поствоспалительная пигментация.

«Лучше работать малым шагом, но регулярно. Домашний пилинг берите с молочной или миндальной кислотой в мягких дозах, энзимный порошок или гель без крупных абразивов, раза в неделю достаточно. Если хочется более выраженного эффекта, безопаснее пройти курс у косметолога и поддерживать результат домашней рутиной», — говорит эксперт.

Ошибка 2: делать пилинг на сухую и обезвоженную кожу

Обезвоженная кожа реагирует на кислоты жжением и краснотой, а барьер после процедуры восстанавливается медленно. Итог — шелушение пятнами и дискомфорт. За два три дня до пилинга добавьте увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и бетаином, а после процедуры обязательно наносите восстанавливающий крем с керамидами и скваланом. Вечером перед пилингом вымойте лицо мягким гелем, промокните, подождите десять минут и только потом наносите средство, так реакция покровов будет предсказуемой.

Ошибка 3: сочетать пилинг с ретинолом и активами в один раз

Сложные коктейли звучат профессионально, но часто заканчиваются раздражением и чувствительностью. Косметолог:

«Не накладывайте в один вечер кислоты, ретиноиды, высокие дозы витамина С и скрабы, разведите активы по дням. Вечер пилинга — только мягкое очищение, сам пилинг по инструкции и восстановление. Ретинол используйте через день, а витамин С перенесите на утро в виде сыворотки под крем с SPF».

Ошибка 4: игнорировать солнцезащиту после процедуры

Даже осенью ультрафиолет работает. После пилинга кожа тоньше и уязвимее, поэтому темнеют старые пятна и появляются новые, это самая частая жалоба. Защищайте кожу ежедневно — крем с SPF 30 в городе и SPF 50 на солнце, обновление днем и головной убор при ярком солнце, старайтесь не планировать пилинги в канун поездок на море и в горы. Если процедура была в салоне, соблюдайте сроки фотопротекции из рекомендаций специалиста.

Ошибка 5: делать пилинг «когда вспомню» и без восстановительного окна

У кожи есть цикл обновления, и хаотичные эксперименты только сбивают ритм. То густо, то пусто — и в ответ нарушается барьер. Установите понятную схему: домашний пилинг раз в семь десять дней вечером. На следующие два дня исключите агрессивные умывалки, щетки, сауны, горячие ванны и интенсивный спорт, в уходе сделайте ставку на увлажнение и липидное восстановление. Через неделю подключайте ретиноид в низкой концентрации, если он хорошо переносится. Так кожа будет отвечать чистым рельефом, а не раздражением.