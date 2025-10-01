Дочь Шварценеггера снялась в купальнике через десять месяцев после родов

Писательница Кэтрин Шварценеггер показала фигуру в купальнике. Она позировала в белом монокини на катере во время семейного отдыха и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера в ноябре 2024 года в третий раз стала матерью. Она родила сына от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта, которого назвала Фордом. Пара также растит пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоиз.

Шварценеггер впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Первый разговор пары состоялся благодаря будущей теще артиста, которая представила их друг другу.

У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой развелся в 2017 году. Звезда «Стражей Галактики» воспитывает 13-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».