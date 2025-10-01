Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева снялась в коротком топе без бюстгальтера. Певица позировала в джинсах, обнажив свой прокаченный пресс, которого добилась благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не то, что со мной случилось. Я тот, кем решил стать», — процитировала звезда психиатра Карла Юнга.

Брежнева занимается пилатесом, делает аппаратные процедуры для коррекции тела и пьет много воды.

Исполнительница рассказывала подписчикам, что ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По словам певицы, она «заедала стресс» почти год, но потом взяла себя в руки. Артистка также признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких «украшательств», поэтому начала публиковать фото без макияжа и фильтров, не боясь критики.

В октябре 2023 года знаменитость подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака.

У артистки есть двое детей: 24-летняя Соня от бизнесмена Виталия Войченко и 15-летняя Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.