Осень — время рыжих: на что обратить внимание при выборе краски для волос

Осень — пора ярких, насыщенных красок, время перемен и внутренних превращений. Часто приходит на ум сменить цвет волос на рыжий. Он моментально наполняет образ теплом и энергией, сделает его ярче и интереснее, подчеркивает индивидуальность, добавляет блеск. Рыжий цвет выгодно подчеркнет глянец прямых и роскошь кудрявых волос, а взгляд в зеркало в пасмурное утро станет поводом улыбнуться. Как правильно подобрать краску, нам рассказала парикмахер-модельер Мария Бурланкова.

Почему стоит попробовать рыжий

Рыжие оттенки — настоящее поле для экспериментов. Если хочется изменений, но без кардинального перевоплощения, можно просто добавить несколько ярких бликов к привычному цвету. Или решиться на самый смелый вариант — выбрать насыщенно-медный огненный оттенок. Наш эксперт:

«Максимальная яркость достигается в светлых и средних тонах: чем больше в цвете желтых нюансов, тем он светлее. Более выраженная краснота придает оттенку сочность и яркость».

Со временем цвет может становиться менее интенсивным, поэтому периодическое обновление обязательно, так удастся поддерживать желаемую яркость и сияние. В более темных версиях рыжего появляется благородный медный тон, который прекрасно сочетается с коричневыми или золотистыми нюансами.

«Эффектно смотрится также окрашивание отдельных прядей. Рыжие блики вокруг лица или хаотично распределенные по длине — кокетливая деталь для прямых и в особенности для волнистых кудрявых волос. Плюс такого окрашивания — нет необходимости часто подкрашивать корни, ведь мягкая рыжая тональность держится достаточно долго», — рассказывает парикмахер.

Как понять, ваш ли это цвет

Будьте готовы, что рыжий не всегда гармонично впишется в образ или характер — это станет понятно только после личного опыта. Иногда вместе с обновлением цвета волос меняется настроение, стилистика макияжа и даже гардероба. Мария: «К традиционно теплым медным оттенкам отлично подходят бежевые, коричневые, шоколадные или синие тона. А вот ярко-розовые или другие кричащие цвета иногда приходят в противоречие с новым образом».

Рыжий оттенок стоит выбирать с учетом цвета кожи и глаз — голубые, зеленые, карие заиграют по-новому. Каждая внешность преобразится по-своему: кто-то станет мягче, кто-то ярче, чей-то взгляд станет глубже.

«Рыжий всегда привлекает внимание, не остается незамеченным: этот цвет наделяет своего обладателя особой энергетикой», — отмечает специалист.

Чем краситься: краска или хна?

Получить рыжий оттенок можно любым способом: профессионально в салоне или в домашних условиях. Самое главное — грамотно подобрать оттенок и внимательно отнестись к деталям. Мария:

«Домашнее окрашивание краской доступно, но часто корни оказываются ярче основной длины — с этим нюансом лучше работать вместе с колористом или после консультации в магазине профессиональной косметики».

Для поклонников натурального есть вариант — покраситься хной. Плюсы: она безопасна для волос и дарит индивидуальный «живой» рыжий оттенок. С каждым новым окрашиванием цвет становится ярче, но всегда выглядит по-разному — из-за особенностей структуры волоса.

«Но у хны есть и минусы: пока волосы полностью не отрастут или не будут срезаны, любые окрашивания после хны трудны для корректировки, особенно осветление, которое может оказаться практически невыполнимым», — подчеркивает специалист.

Рыжий — это не только цвет, это яркое впечатление, часть внутреннего настроения и образа жизни. Главное — найти свой оттенок и выбрать подходящий способ окрашивания.